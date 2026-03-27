13 Üniversiteye YÖKAK'tan Akreditasyon Reddi!

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 35 inci maddesi kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kurulmuştur.

YÖKAK tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve bu ölçütlere göre eğitimlerini almış bağımsız değerlendiriciler tarafından devlet ve vakıf üniversiteleri kurumsal akreditasyon sürecinden geçmektedir.

Ön inceleme ve üç günlük saha gezisi sonrası yapılan gözlemler, odak gruplarla yapılan görüşmeler ve üniversiteler tarafından sunulan kanıt belgeler sonrası ilgili yükseköğretim kurumları hakkında kapsamlı raporlar hazırlanmaktadır.

Hazırlanan bu raporlar, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından incelenmekte ve anılan yükseköğretim kurumlarının değerlendirme ölçütlerine göre uygunluğu karara bağlanarak haklarında Koşullu Akreditasyon (2 yıl), Tam Akreditasyon (5 yıl) veya Akreditasyon Reddi Kararı verilmektedir.

Bugün itibarıyla bakıldığında, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda 13 yükseköğretim kurumu kurumsal düzeyde akreditasyon almayı başaramamıştır.

Tabiri caizse sınıfta kalmıştır!

Tablo halinde sıraladığımızda ise ilgili üniversiteler şunlardır:

S.No Üniversite Adı Durumu 1 Antalya Belek Üniversitesi Akreditasyon Red 2 Bitlis Eren Üniversitesi Akreditasyon Red 3 Konya Teknik Üniversitesi Akreditasyon Red 4 Şırnak Üniversitesi Akreditasyon Red 5 Antalya Bilim Üniversitesi Akreditasyon Red 6 Hakkari Üniversitesi Akreditasyon Red 7 Sinop Üniversitesi Akreditasyon Red 8 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akreditasyon Red 9 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akreditasyon Red 10 Gaziantep Üniversitesi Akreditasyon Red (Ara Değerlendirme Sonucu) 11 Çağ Üniversitesi Akreditasyon Red (Ara Değerlendirme Sonucu) 12 Doğuş Üniversitesi Akreditasyon Red (Ara Değerlendirme Sonucu) 13 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akreditasyon Red (Ara Değerlendirme Sonucu)

"Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği"nin "Değerlendirme Süreçleri" başlıklı 21 inci maddesinde; "Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyonun reddi kararı verilen yükseköğretim kurumları bu kararı izleyen en erken iki yıl sonra tekrar kurumsal akreditasyon programına başvuru yapar." düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm dışında başka bir düzenleyici işlemde akreditasyon reddi verilen yükseköğretim kurumları hakkında herhangi bir yaptırım düzenlememesi görmemekteyiz.

Malumunuzdur ki, trafik cezalarında dahi cezalar ciddi bir seviyeye gelmeden kendimizi düzeltebilen bir toplum olma başarısını gösteremedik. Zıt bir örnek olarak bakabiliriz; ancak birçok yükseköğretim kurumumuz belirli olgunlukta çalışma sergileyerek akredite olma başarısı göstermişken, çok köklü üniversitelerinde yer aldığı bu tablodaki kurumlara herhangi bir müeyyide uygulan/a/maması oldukça düşündürücüdür.

Esasen, YÖKAK üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma-geliştirme, liderlik ve topluma hizmet başlıkları altında yürüttüğü çalışmaları yetersiz bulmakta ve akreditasyon vermemektedir. Bundan dolayı, iş sadece rapor hazırlanması ve bunun ilan edilmesi olarak kaldığı sürece genele sirayet edecek bir iyileşmenin olması oldukça zaman alacaktır.

Ödülü seven ve cezadan korkan toplumsal kodlara sahip olduğumuzdan dolayı, üniversitelerin kalite ve akreditasyon süreçlerinde ilerleme kaydetmesini gerçekten istiyorsak; bu alanda başarılı çalışmalar yürüten üniversiteleri farklı somut göstergelerle (İlave araştırma bütçesi ve akademik kadro desteği) desteklemeliyiz.

Başarısız olanlara ise ciddi yaptırımlar (Bir yıl öğrenci kontenjanı vermeme, yeni lisansüstü program açamama, kadro tahsislerinde azalma vb.) uygulamalıyız.

Yoksa ilgilileri dışında kimsenin çok da bakmadığı web sayfalarında ilan edilen raporlar üzerinden yükseköğretimin genelinde kaliteyi yakalamak ham bir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir.

Bizden söylemesi.