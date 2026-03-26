28. Mehmed Çelebi'nin Paris Notları Ankara'da Dijital Sergiye Dönüştü

Osmanlı Devleti'nin ilk modern elçisi olarak bilinen 28. Mehmed Çelebi'nin Fransa'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyaret, 300 yıl sonra teknoloji ve sanatın birleştiği özel bir sergiyle yeniden hayat buldu. Ankara'da Fransa Büyükelçiliği'nde açılan "Karşılaşma: Bir Osmanlı Elçisinin Fransa'ya Dijital Yolculuğu" sergisi, izleyicilere geçmiş ile geleceği bir arada sunan görsel bir deneyim yaşattı.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ev sahipliğinde ve Fransız Kültür Merkezi katkılarıyla hazırlanan sergi, büyükelçilik konutunun tarihi atmosferinde kapılarını açtı. Sergide, 18. yüzyıl Osmanlı elçilik deneyimi ile günümüz yapay zeka teknolojisi arasında dikkat çekici bir bağ kuruldu.

Büyükelçi Dumont, açılışta yaptığı konuşmada, projenin 18. yüzyılda kaleme alınan ve Osmanlı'nın Fransa'ya bakışını detaylı şekilde aktaran "Sefaretname" eserinden ilham aldığını belirtti. Dumont, 1720 yılında kaleme alınan bu eserin, Fransa ve Paris'e dair önemli gözlemler içerdiğini vurguladı.

Sergide, yapay zeka teknolojisi kullanılarak Mehmed Çelebi'nin Paris'teki gözlemleri görselleştirildi. Bu kapsamda, dönemin önemli ressamlarından Charles Parrocel üslubu örnek alınarak hazırlanan eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özellikle Osmanlı elçisinin Tuileries Bahçesi'ne giriş sahnesini betimleyen çalışma, serginin dikkat çeken parçaları arasında yer aldı.

Sanat ve teknolojinin kesişiminde hazırlanan sergi, iki farklı yüzyıl arasında kurulan diyalog ile tarihsel mirası modern bir perspektifle yeniden yorumluyor.