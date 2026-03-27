Bakan Memişoğlu: 'Esenlik Mevzuatı' üzerinde çalışıyoruz

Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: 'Esenlik Mevzuatı' üzerinde çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında 73. durak olan Tunceli'yi ziyaret etti. Tunceli'nin artık bir huzur şehri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sağlıklı yaşam kültürünü kurumsallaştıracak "Esenlik Mevzuatı" üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 16:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 16:25
Yazdır
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tunceli Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 73'üncü şehri ziyaret ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" uğraşısı ve çabaları neticesinde Tunceli'nin huzur şehri olduğunu dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar güzel doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle geleceğe çok iyi bakan bir şehrin, özellikle sağlık yaşam kültürünün örneği olacak ve sadece hastalıkları değil, sağlıkla ilgili de sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık kültürünün oluşması için de esenlik mevzuatı diye bir çalışma yapıyoruz. Yani sağlıklı yaşam kültürünü geliştirecek, sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık hizmet sunumunu ön plana çıkaracak bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Esasında Tunceli gibi doğası güzel turistik kapasitesi yüksek olan bir şehirde bunun da örnekleri inşallah çok kısa zamanda olacak. Çünkü artık terörün olmadığı, bu kadar güzel doğanın olduğu, insanın misafirperver olduğu Tunceli'nin çok daha hızlı gelişeceğine inanıyoruz. Biz de sağlık yatırımlarımızı buna göre planlayacağız. Özellikle Ovacık'ta Entegre İlçe Hastanemizi yakın zamanda insanların hizmetine vereceğiz. Amacımız Tunceli'den sağlık hizmeti ihtiyacı olduğu için başka şehirlere gitmeyecek bir sağlık altyapısını oluşturabilmek."

Memişoğlu, özellikle sağlıklı yaşam kültürünün olabileceği tesislerde insanlara daha çok hizmet etmeyi amaçladıklarını anlattı.

Tunceli'de sağlık hizmetleriyle ilgili yeni bir dönem başlatacaklarını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Farklılıklarımızı toplum olarak birleştirdiğimiz zaman güçlü oluyoruz. Güçlü olduğu zaman da etrafımızda ateş çemberi olsa da görüyorsunuz barış ve huzur adası haline geliyor Türkiye. Bizler bu konuda kültürü, bilinci oluşmuş toplumuz. O nedenle de ayrıştırmadan, kavga etmeden, tartışmadan ama eleştirerek, birbirimizi geliştirerek ve birbirimize sarılarak birlikte hareket ederek inşallah bu topraklarda yeniden güçlü bir medeniyeti ayağa kaldırıyoruz. İyilik medeniyeti, barış medeniyeti, huzur medeniyeti. Etrafımızda maalesef insanlar katledilirken, savaşlar olurken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep iyilik tarafında, doğruluk ve barış tarafında, insanlık tarafında yer alan bir milletiz, bir toplumuz. Onun için daha güçlü olmak için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Memişoğlu, konuşmasının ardından GAMER Salonu'nda basına kapalı düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber