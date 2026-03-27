Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtı.

Saldırıda kurşunlar, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve Talip Çakır ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan Volkan Berberoğlu, Talip Çakır ve 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Berberoğlu ve Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Çakır'ın yakın zamanda polislikten emekli olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kulübün kongre üyesi Cem Özer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Camiamız tarafından sevilen ve tanınan, aynı zamanda kulüp kongre üyemiz olan Cem Özer'in vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Cem Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Ölenlerden 2'sinin cenazesi defnedildi

Hayatını kaybeden Özer için İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Özer'in cenazesi, kent mezarlığına defnedildi.

İşletme sahibi Berberoğlu'nun cenazesi de Düzce'nin Akçakoca ilçesi Hasançavuş köyü Karaburun Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Emekli polis Çakır'ın cenazesi ise yarın memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Kuyumcullu Mahallesi'nde öğlen vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.