Bakan Fidan'ın diploması trafiği sürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Haber Giriş : 27 Mart 2026 19:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 18:51
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi, Görüşmelerde bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.