Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri

Haftalık yatırım araçları karnesi netleşti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %2,68 kayıpla 12.698 puandan tamamlarken, altın yatırımcısı haftayı moralsiz kapattı; gram altın %5,4 değer kaybederek 6 bin 343 liraya geriledi. Döviz cephesinde ise sınırlı yükseliş sürdü; dolar 44,46 TL, avro ise 51,30 TL seviyelerine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 19:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 19:22
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,68, altının gram fiyatı yüzde 5,4 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,32, avro/TL yüzde 0,92 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.601,60, en yüksek 13.168,16 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,68 altında 12.698,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,4 düşüşle 6 bin 343 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,37 azalışla 42 bin 748 liraya indi.

Geçen hafta sonu 11 bin 231 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,4 düşerek 10 bin 625 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 artarak 44,4600 lira, avro yüzde 0,92 yükselerek 51,3080 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,40, emeklilik fonları yüzde 1,48 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

