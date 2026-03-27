Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 28 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, borsa alanında yatırım yaptıklarını ve bu kapsamda halka arz edilecek şirketlerin olduğundan bahisle vatandaşlardan para topladıkları, mağdurlara küçük yatırımlara kazanç sağlandığı gösterilerek ödemelerini bir süre yaptıkları, daha sonra yüklü miktarlar talep ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, 65 şüpheliden 51'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edildiği vurgulandı.