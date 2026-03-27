MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına, Bakanlık kadrolarından istihdam edileceklere ayrılan kontenjanın yerleştirmeler sonrasında boş kalan pozisyonları için ek atama başvuruları, 28-30 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan "Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Kılavuz", 6 Şubat 2026'da yayımlandı, 9-15 Şubat tarihlerinde sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin başvurular alındı.

Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler için 16-18 Şubat tarihleri arasında değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmeler yapılarak oluşan puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjanın üç katı aday, 3-9 Mart'ta sözlü sınava tabi tutuldu ve sözleşmeli eğitim personelinin yerleştirme işlemleri 25 Mart'ta ilan edildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca yayımlanan "Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Ek Atama Duyurusu"nda yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlar gösterildi. Bakanlık kadrolarından istihdam edileceklere ayrılan kontenjanın yerleştirmeler sonrasında boş kalan pozisyonları için sözlü sınav puanı 70 ve üzerinde olup tercihlerine yerleşemeyen adaylar, 28-30 Mart tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Sonuçlar 1 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek

Duyuruya göre, yerleşen adaylar için yeniden tercih hakkı bulunmayacak. Sözleşmeli eğitim personeli adayları, sözlü sınav puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Sonuçlar 1 Nisan 2026 tarihinde Akademinin internet sitesinde ilan edilecek.

Doktora veya üzeri akademik ünvana sahip öğretmenler ile diğer personel doktora mezuniyet alanından, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olan öğretmenler öğretmenlik yaptığı alandan başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde 28-30 Mart 2026 tarihleri arasında https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Adaylar, durumlarına uygun boş kontenjanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinin tamamını tercih edebilecek.

Ek atama duyurusu kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

