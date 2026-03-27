UNESCO'nun Paris'teki toplantısında Türkiye'nin eğitimdeki başarıları örnek gösterildi

Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
UNESCO'nun Paris'teki toplantısında Türkiye'nin eğitimdeki başarıları örnek gösterildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2026 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nun tanıtıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) toplantısında, Türkiye'nin eğitim alanındaki hamleleri, tutarlı sistemler inşa edildiğinde başarıya ulaşılabileceğini gösteren parlak ülke örneklerinden biri olarak tanıtıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2026 21:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 21:24
UNESCO'nun merkezi Paris'te 2026 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nun 25 Mart'ta tanıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, raporun tanıtımı kapsamında düzenlenen "Eğitimde Erişim ve Eşitlik" temalı toplantıda Türkiye'yi temsil etti.

Macit, toplantıda Türkiye'nin eğitime erişim alanında 23 yılda kaydettiği gelişmeyi, bu süre zarfında verilen hizmetler, gerçekleştirilen uygulamalar ve geliştirilen çözümlerden örneklerle anlattı.

UNESCO'daki toplantı kapsamında düzenlenen oturumlarda, Türkiye'nin eğitim alanındaki hamleleri, tutarlı sistemler inşa edildiğinde başarıya ulaşılabileceğini gösteren parlak ülke örneklerinden biri olarak sunuldu.

Birçok konuşmacı Türkiye'nin eğitim alanındaki hamlelerini "başarı hikayesi" olarak nitelendirdi.

"Gelecek yolundaki ilk ders budur, işe yarayan sistemler mevcut"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, toplantıdaki konuşmasında, dünyada eğitim alanında karşılaşılan krizlere dikkati çekti.

Schleicher, cesur hedefler belirlendiğini ancak 2030'a yaklaşırken bu hedeflerin uzağında kalındığını belirterek, bu durumun herkesi endişelendirdiğini dile getirdi.

Buna karşın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin eğitim alanındaki hamlelerinin, işlerin tersine çevrilebileceğini gösterdiğini kaydeden Schleicher, şunları söyledi:

"Sihirli bir değnek buldukları için değil tutarlı sistemler inşa ettikleri için, eğitimi sürdürülebilir kılmaya dönük yerel kaynakları seferber ettikleri için ve daha iyi becerilerin daha iyi işlere ve daha iyi yaşamlara dönüştüğü iş gücü politikalarına yatırım yaptıkları için. Gelecek yolundaki ilk ders budur, işe yarayan sistemler mevcut."

Schleicher, 2030'a bakıp "Bakın başaramadık" veya "İnsanlık tarihindeki en büyük eğitim genişlemesini gerçekleştirdik ve artık bu işi tamamlamak için ne gerektiğini biliyoruz" da diyebileceklerini ifade etti.

"Çözüm üretmek tek bir politikadan ibaret değil"

UNESCO Eğitimden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı ve İtalya eski Eğitim Bakanı Stefania Giannini ise farklı bakış açılarından ve farklı zorluklardan gelerek gerçekten çözümler üreten ve ilerleme kaydeden parlak ülke örnekleri bulunduğunu, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu anlattı.

Giannini, Türkiye'nin bir başarı hikayesi yazdığının altını çizerek, Bakan Yardımcısı Macit'in konuşmasının, çözüm üretmenin tek bir politikadan ibaret olmadığı, finansmandan insan kaynaklarına, altyapıya kadar her şeyi kapsadığını gösterdiğini vurguladı.

