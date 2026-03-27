Tire Devlet Hastanesi'nde stajyer lise öğrencisine taciz iddiası
İzmir'in Tire ilçesinde Tire Devlet Hastanesi'nde görevli bir teknisyen, stajyer lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Olay, Tire Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede stajyer olarak eğitim gören lise öğrencisi A.Ç., kurumda teknisyen olarak çalışan O.D. tarafından elle tacize uğradığını öne sürdü. Yaşanan olayın ardından A.Ç., durumu ilk olarak hastane yetkililerine bildirdi. Öğrencinin yaşadıklarını ailesine de anlatması üzerine aile, emniyete giderek şikayette bulundu.
Savcılık talimatıyla yakalandı
Ailenin şikayeti üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, teknisyen O.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.