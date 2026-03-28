'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "Türkiye'nin sıfır atık ve iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2026 07:45, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 07:47
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'

Bakan Kurum, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutlamak üzere düzenlenen üst düzey etkinlikte konuştu.

Söz konusu toplantının, insanlığın geleceğine sahip çıkmak, doğaya ve kaynaklarına saygıyı hatırlamak için düzenlendiğini söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz biliyoruz ki; Türkiye'nin sıfır atık ve iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek. Şurası çok açık; tüketim alışkanlıklarımız değişmeden, geleceğimizi korumamız mümkün değil. Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda. Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle, bu anlayışı bir politika değil, bir seferberlik olarak ele aldık.

Kısa sürede milyonlarca insanın hayatına dokunan, alışkanlıkları değiştiren toplumsal bir dönüşüm başlattık. Çünkü doğamız yoruldu, kaynaklarımız azaldı, dengemiz bozuldu. Bakın, sadece 2022 yılında bile, yaklaşık 1 milyar ton gıda, yani toplam gıdanın yaklaşık 5'te 1'ini israf etmişiz. Sadece gıda israfının azaltılması bile; çok yüksek etki bırakabilecek bir iklim çözümü olarak önümüzde duruyor."

"Sıfır atık bir tercih değil, bir mecburiyettir"

Sıfır atığın önemini örneklerle anlatan Kurum, "Sıfır atık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Biz Türkiye olarak, bu düşüncemizi sadece bireysel çabalarla değil, kurumsal ve toplumsal seferberliklerle destekledik." dedi.

Kurum, bugün Türkiye'de 205 bin noktanın Sıfır Atık Yönetim Sistemi'yle donatıldığını, geri kazanım oranının yüzde 36'ya yükseldiğini, toplumun her kesiminde bu konuda bir zihniyet değişikliği gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sayede, 74,5 milyon ton atığın geri kazanıldığı, 553 milyon ağaç kurtarılarak 150 milyon ton karbon salımının önlendiği bilgilerini paylaştı.

"COP31 sürecinde Türkiye olarak attığımız adımların, sadece kendi ülkemizle sınırlı kalmaması; komşu ülkelerden Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar yayılarak fark yaratması için çabalayacağız" diyen Kurum, bunun "sözde kalmayacağını eyleme geçmenin yolunu arayacaklarını" dile getirdi.

İklim değişikliğine karşı artık "sıfır tolerans" sergilediklerini vurgulayan ve bunun bilinciyle COP31'de Antalya'da tüm dünyaya "en güçlü mesajı vereceklerini" belirten Bakan Kurum, salondaki herkesi Antalya'ya davet etti.

Sıfır atık yaklaşımıyla, COP31 boyunca gıda israfının önlenmesine dair tüm yenilikçi sistemleri ve somut taahhütler geliştirilmesini sonuna kadar destekleyeceklerini ifade eden Kurum, "Bugün attığımız her adım, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğini belirleyecek. Biz, insanlığın sesi ve eylemin öncüleriyiz." diye konuştu.

Kurum, sıfır atık hareketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir vicdan ve gönül inisiyatifi olarak insanlığa armağan ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan Hanımefendi'nin şu uyarısı çok çok kıymetlidir; 'Türkiye, ortak evimize karşı hissettiği yüksek sorumluluk şuuruyla, sıfır atık uygulamasına geçmek isteyen tüm milletlere rehber olmalıdır.' Rehber olmalıyız çünkü Pakistan'da bir okul atıkları ayrıştırırsa, Afrika'da bir köy temiz suya kavuşur. Eğer Endonezya'da bir ada deniz temizliği yaparsa, Karayipler'deki mercan resifleri yeniden canlanır. Eğer Almanya'da bir işletme sıfır atık sistemi kurarsa, Asya'daki şehirlerde hava ve su kalitesi yükselir. Şimdi küresele dair, insanlığa dair bu anlayışımızı yeni bir safhaya taşıyoruz."

Üst düzey etkinlikte, Sıfır Atık Projesi'nin fikir mimarı ve destekleyicisi Emine Erdoğan ile BM'nin en üst yetkilisi olarak kuruluşundan itibaren bu projeye destek veren Genel Sekreter Antonio Guterres'in video mesajları yayınlandı.

