Erdoğan, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO'su ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İstanbul'da bulunan BlackRock CEO'su Laurence D. Fink ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

WEF toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Dolmabahçe'de gerçekleştirilen organizasyon, küresel şirketlerin üst düzey temsilcileri ile Türkiye'nin ekonomi yönetimini aynı platformda buluşturdu.

Toplantıya katılan Laurence D. Fink, programın ardından Erdoğan ve ekonomi yönetimiyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan fotoğraf paylaşımı ve bilgilendirme yapıldı.

Erdoğan: Türkiye'nin konumu masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında yaptığı değerlendirmede, katılımcılarla Türkiye ekonomisine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "toplantı vesilesiyle katılımcıların hem Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini dinlemek hem de şirketlerin gelecek vizyonunda Türkiye'yi nasıl konumlandıracağını anlamak üzere bir araya geldiklerini" ifade etti.

Ekonomi yönetiminden sunumlar

Toplantı çerçevesindeki oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik politikalar ve ekonomik istikrar başlıklarında kapsamlı bir sunum yaptı. Şimşek, reform ajandası, mali disiplin yaklaşımı ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik adımları ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise enerji güvenliği ve kaynak yönetimi konulu oturumda Türkiye'nin arz güvenliği politikaları, çeşitlendirme stratejileri ve enerji merkezi olma hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BlackRock'un küresel ağırlığı...

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketidir. 1988'de kurulan şirket, emeklilik fonları, devlet fonları, bankalar ve bireysel yatırımcılar adına trilyonlarca dolarlık varlığı yönetir. Küresel piyasalarda yatırım kararları ve yönettiği fon büyüklüğü nedeniyle finans dünyasında büyük etkiye sahip olup, hisse senetlerinden tahvillere kadar geniş bir alanda yatırım yapar.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi konumunda bulunan BlackRock, yaklaşık 14 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor. Şirketin piyasa değeri 145 milyar doların üzerinde bulunurken, CEO'su Larry Fink küresel finans çevrelerinde en etkili isimler arasında gösteriliyor.

Larry Fink, 2026 yılında Forbes'un listesine göre 1,3 milyar dolarlık kişisel servete sahip olarak dünyanın en zenginleri listesinde 2858'inci sırada yer alıyor.



