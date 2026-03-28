'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon kanalının canlı yayınında "Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi. Genç ve dinamik nüfus yapısı her zaman dayanağımız oldu" dedi.
Haber Giriş : 28 Mart 2026 16:19, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 16:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi. Genç ve dinamik nüfus yapısı her zaman dayanağımız oldu" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi"
Doğum oranlarına değinen Göktaş,
"Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi. Genç ve dinamik nüfus yapısı her zaman dayanağımız oldu. Hane büyüklüğümüz oldukça küçüldü, hane ortalamamız 3,17. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor. Hızla yaşlanıyoruz. Nüfusta da bütün dünyada düşüş var ama ülkemizdeki düşüş çok hızla oldu. Bazı ülkelerin 90 yılda yaşadığı düşüşü biz, 27 yıl gibi kısa bir sürede yaşadık. Doğurganlık hızımızda bu şekilde gidersek önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Bu, çok büyük bir düşüş"
değerlendirmesinde bulundu.
