Arabada sürücünün üzerine atlayan köpek kazaya neden oldu
Erzurum'da aracındaki köpeği ile trafikte seyreden sürücü, köpeğin aniden üzerine atlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum Eski Sigorta Hastanesi Kavşağı'nda, bugün öğle saatlerinde bir kaza gerçekleşti.
Karayolları mevkiinden üniversite istikametine seyir halinde olan 25 ADP 708 plakalı aracın sürücüsü, araç içerisinde bulunan köpeğin aniden kucağına atlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2 KİŞİ YARALANDI
Kontrolden çıkan araç, orta refüje çıkarak durabildi.
Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ve yolcu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.