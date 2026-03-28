İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi İletişim Merkezi (VİMER), 2025 yılında 1 milyon 60 bin 915 çağrıya yanıt verirken, yapay zeka tabanlı Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) ise 328 binden fazla kullanıcıya hizmet sundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2026 21:21, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 21:24
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), 2025'te 1 milyon 60 bin 915 çağrıyı yanıtlarken, 328 bin 292 kullanıcı da 677 bin 411 sorusuna Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) aracılığıyla cevap buldu.

VİMER'E YOĞUN BAŞVURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılında kurulan VİMER, mükelleflerin vergiyle ilgili sorularına telefon üzerinden yanıt vererek bilgiye hızlı erişim sağlıyor. Merkez; vergi bilincinin artırılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve mükelleflerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyor.

2025 verilerine göre:

  • Toplam yanıtlanan çağrı: 1 milyon 60 bin 915
  • İlk aramada çözüm oranı: %97,04
  • Bugüne kadar toplam çağrı: 12 milyon 858 bin 676
  • İhbar ve danışmanlık hizmetleri

VİMER yalnızca bilgi verme hizmetiyle sınırlı kalmıyor.

Merkez aracılığıyla:

  • Vergi kayıp-kaçağı ihbarları alınıyor
  • Borç sorgulama işlemleri yapılabiliyor
  • Beyanname süreçleriyle ilgili destek sağlanıyor
  • 2025'te merkeze yapılan ihbar sayısı 107 bin 924 olarak kaydedildi.

GİBİ İLE 7/24 HİZMET

Yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı Dijital Vergi Asistanı GİBİ ise kesintisiz hizmet sunuyor. Sistem, kullanıcıların mevzuata ilişkin genel sorularını yanıtlayarak yönlendirme sağlıyor.

2025 verilerine göre:

  • Kullanıcı sayısı: 328 bin 292
  • Yanıtlanan soru: 677 bin 411

2024'te ise 264 bin kullanıcıya ait yaklaşık 580 bin soru cevaplanmıştı.

HİZMET KAPSAMI GENİŞLİYOR

VİMER ayrıca yabancı uyruklu kişi ve kurumlara e-posta yoluyla İngilizce danışmanlık hizmeti de sunuyor. Sistem üzerinden motorlu taşıtlar vergisi, gayrimenkul gelirleri ve e-beyanname işlemleri gibi birçok başlıkta destek sağlanmaya devam ediyor.

Yetkililer, hem çağrı merkezi hem de dijital çözümlerle mükellef memnuniyetinin artırılmasının hedeflendiğini vurguluyor.


