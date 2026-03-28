Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
AK Parti tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçerek AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Mutlu Işıksu'nun açıklaması şu şekilde:
"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.
Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah'ın izniyle yüzde yüz eminim.
Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah'a havale ediyorum.
Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.
Hakikat elbet tecelli edecektir.
Canımdan aziz bildiğim Adapazarı'mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."
MUTLU IŞIKSU KİMDİR?
1974 yılında Sakarya'da doğan Mutlu Işıksu, ilköğrenimini memleketi Adapazarı'nda tamamladı. 1993 yılında eğitime başladığı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 1997 yılında mezun oldu.
1989 yılında iş hayatına TÜVASAŞ'ta başlayan lşıksu, 1993-1997 yıllarında TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliğinde gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdürdü. 1998-2014 yıllarında tekrar TÜVASAŞ'ta iş hayatına devam etti.
AK Parti'nin kuruluşu ile birlikle belde teşkilatlarında çalışmalara katkı sağlayan Işıksu, 2003-2008 yılları arasında Sakarya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkan Yardımcılığı, 2009 -2011 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkanlığı, 2011 2014 yılları arasında Sakarya İl Başkan Yardımcılığı yaptı.
2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Basın Müşavirliği görevine atanan lşıksu, 2014-2018 yılları arasında sırasıyla Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Sakarya İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Mutlu Işıksu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adapazarı Belediye Başkanı seçildi.