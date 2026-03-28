Türkiye Kamu-Sen'de Önder Kahveci güven tazeledi
Türkiye Kamu-Sen'in Ankara'da gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut Genel Başkan Önder Kahveci yeniden bu göreve seçilerek güven tazeledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2026 18:08, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 18:11
Türkiye Kamu-Sen 8. Olağan Genel Kurulu bir otelde yapıldı. Kurul kapsamında genel başkanlık ve yönetim kurulu için seçim gerçekleştirildi.
Seçimde mevcut genel başkan Önder Kahveci, yeniden bu göreve seçildi. Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulunda yer alan diğer isimler ise şöyle:
"Talip Geylan - Genel Sekreter
Yücel Kazancıoğlu - Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlardan sorumlu)
Mustafa Nurullah Albayrak - Genel Başkan Yardımcısı (Mali işlerden sorumlu)
Türkeş Güney - Genel Başkan Yardımcısı (Toplu sözleşmeden sorumlu)
İbrahim Tabakoğlu - Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuattan sorumlu)
Ahmet Demirci - Genel Başkan Yardımcısı (Dış ilişkilerden sorumlu)
Zafer Çelik - Genel Başkan Yardımcısı (Basından sorumlu)
Kadir Şahin - Genel Başkan Yardımcısı (Eğitimden sorumlu)"
Şuayip Deniz Demir-Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal işlerden sorumlu)"