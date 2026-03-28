Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle çarptığı trafik polisini yaralayan 19 yaşındaki M.K., Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" kapsamında 4 günde yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2026 19:39, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 19:58
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde motosikleti ile çarptığı trafik polisin yaralayan M.K. (19), Adalet Bakanlığı'nın 'Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli' kapsamında 4 günde yargılanarak 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kamu malına zarar verme' suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.K.'nın polise çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çerkezköy'de 23 Mart Pazartesi sabah saatlerinde Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi önünde rutin denetimlerini gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, M.K.'nin kullandığı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.K.'nin motosikleti ile çarptığı polis memuru yere düşerek yaralandı, kullandığı tablet de zarar gördü.

M.K., bunun ardından motosikletiyle bölgeden kaçtı. Motosiklet sürücüsünü yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen M.K., yakalanarak gözaltına alındı ve aynı gün sevk edildiği adliyeye sevk edildi Hakimlik karşısına çıkan M.K., tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, M.K. hakkındaki iddianameyi 24 Mart Salı günü tamamladı. M.K., 27 Mart Cuma günü Çerkezköy 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kamu malına zarar verme' suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, sanığın kamunun uğradığı zararı gidermesi dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Çerkezköy'de Adalet Bakanlığı'nın 'Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli' sanık M.K., davasında uygulanmış oldu.
Öte yandan, M.K.'nin polis memuruna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


