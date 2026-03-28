Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan dere sularına kapılan otomobildeki iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğer kişi AFAD ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.
Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden geçen Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri vinç yardımı ile deredeki otomobile ulaştı ve Ayhan Demir'i kurtardı. Hipotermi geçirdiği belirtilen Demir'e, sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Otomobilde bulunan Bülent Şanlı'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.