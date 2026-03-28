Ana sayfaHaberler Dünya

Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarında ilk ay tamamlanırken, 3 bin 500 deniz piyadesi ve F-35 savaş uçaklarını bünyesinde barındıran USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2026 20:20, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 20:23
Yazdır
28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonların ilk ayı geride kalırken, ABD Merkez Komutanlığı, 3500 denizci ve deniz piyadesinin de yer aldığı USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'daki görev yerine ulaştığını açıkladı.

USS Tripoli, 260 metre uzunluğunda ve 45 bin ton ağırlığında, bünyesinde F-35 savaş uçakları, MV-22 Osprey nakliye uçakları ve birlikleri karaya çıkarma araçları barındıran küçük bir uçak gemisi niteliği taşıyor.

CENTCOM yaptığı bilgilendirmede "ABD Denizcileri ve Deniz Piyadeleri, USS Tripoli (LHA 7) gemisiyle 27 Mart'ta ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geldi. America sınıfı amfibi hücum gemisi, yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçakları, amfibi hücum ve taktik unsurları da içeren Tripoli Amfibi Hazırlık Grubu / 31. Deniz Piyade Seferi Birliği'nin amiral gemisi olarak görev yapıyor." dedi.

Paylaşımda ABD denizci ve deniz piyadelerinin görüntüleri ile birlikte gemide taşınan mühimmat ve uçakların görüntüler paylaşıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber