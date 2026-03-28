SPK'dan 'Savaş' Mesaisi: Piyasalardaki olağanüstü önlemler uzatıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve İran Savaşı'nın piyasalar üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla uyguladığı açığa satış yasağı ve kredili işlem kolaylıklarını 10 Nisan 2026 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Körfez ülkelerinin tamamına yayılmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalarda derin bozulmaların önlemek için açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması süresini uzattı.
Önlemler 10 Nisan 2026 seans sonuna kadar devam edecek.