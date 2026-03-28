Miting alanı yapay zeka ile mi çoğaltıldı?

Ekrem İmamoğlu ekibinin yönettiği 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından CHP'nin Çanakkale mitingine ait yapay zekayla çoğaltılmış insanlardan oluşan bir fotoğraf paylaşıldı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşım Türkiye'nin gündemine oturdu.

YAPAY ZEKA İLE MİTİNG ALANINI KALABALIK

Hesaptan, yapılan paylaşımda Çanakkale mitingine ait bir görüntü paylaşılırken "Bu inanç ve kararlılık kazanacak" notu düşüldü.

Ancak, paylaşımdan kısa bir süre sonra görselin yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı.

YÜZLERDEKİ BOZULMALAR ELE VERDİ

Fotoğrafta miting alanında bulunan vatandaşların yüzlerinden bozulmalar olduğu görüldü.

Birçok kullanıcı gönderiyi bu nedenle yorum yağmuruna tutarken fotoğraf yine de yayından kaldırılmadı.

CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yapay zeka kullanılarak paylaşılan fotoğraf CHP'lilerin de tepkisine neden oldu.

Partililer paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda "Niye AI olan fotoğrafı paylaşıyorsunuz, gerçekleri dururken", "Yapay zeka fotolarına gerek var mı?", "Ya kaldırın şunu" gibi yorumlarda bulundu.







