Dünya kupası yolunda kritik randevu: Türkiye-Kosova maçına ingiliz hakem
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali müsabakasında İngiliz hakem Michael Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.