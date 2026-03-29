Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Doğum izni hakkı geriye dönük kullanılabilecek

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa ile çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına çıkıyor. Düzenleme çerçevesinde annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne yükselecek. Bu süre zarfında anneler bu süre zarfında en az 123 bin 312 lira ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de devam eden sürece ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Göktaş, izinlerin geriye dönük kullanılabileceğini belirtti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Mart 2026 00:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 00:17
Yazdır
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğum izni süresine ilişkin düzenlemede yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenlemeye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Doğum izinlerinde de uzun yıllardır düzenleme yapılmadığını, 16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Göktaş, geriye dönük hak tanınacağını açıkladı.

Buna göre, yasa yürürlüğe girdiğinde 24 haftalık süresini henüz tamamlamamış olan çalışanlar da kalan izinlerini kullanabilecek.

Göktaş, "Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. Süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler. Koruyucu ailelere de özellikle 0-3 yaştaki evlat edinme süreçlerinde doğum izni süresi gibi bir izin süresi tanımış olacağız" diye konuştu.

Çocukların dijital ortamdaki varlığına dikkat çeken Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin Meclis'e sunulduğunu ve haftaya komisyonda görüşüleceğini söyledi.

Göktaş, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" kapsamında hazırlanan düzenlemenin kısa sürede yasalaşmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan yeni yasa ile ücretli doğum izinlerinde önemli bir artış öngörülüyor.

Teklif yasalaşırsa:

-Anneler için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak
-Babalar için izin 5 günden 10 güne yükselecek

Düzenleme ile çalışan anne ve babaların hem doğum sonrası aileye daha fazla zaman ayırması hem de maddi açıdan desteklenecek.

