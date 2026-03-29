Trump'tan, Suudi lider Selman için akıl almaz 'hakaretler'

Trump Miami'de tepki çeken konuşmasında Suudi Veliaht Prens için "Benim k...mı öpeceğini hiç düşünmemişti" dedi. ABD lideri ayrıca "başarısız insanlarla takılmayı tercih ettiğini" söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2026 00:23, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 00:27
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan destekli bir yatırım etkinliğinde yaptığı konuşmada Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hakaret etti. Miami'de düzenlenen gecede konuşan Trump'ın sözleri, Washington ile Riyad arasında yeni bir gerilim tartışmasını beraberinde getirdi.

İran'ın bölgedeki misillemelerine değinen Trump, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin aslında ABD'nin savunma sistemleri sayesinde sağlandığını öne sürdü. Bölge ülkelerinin Washington'a yönelik tutumunu eleştiren Trump, müttefiklerin ABD'ye "iyi davranmak zorunda" olduğunu vurguladı.

Geceye damgasını vuran bölüm ise Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında sarf ettiği sözler oldu. Trump, şu ifadeleri kullandı: "Benim k...mı öpeceğini hiç düşünmemişti, gerçekten hiç... Ve şimdi bana karşı nazik davranmak zorunda... Bana karşı nazik olsa iyi olur, öyle olmak zorunda..."

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Az önce, daha yeni konuştuğumuz adam, kral, yani Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralı... Ben Suudi Arabistan kralını da seviyorum. Ne adam. Oradayken aramızda bir bağ oluştu. Ayağa kalkmam için beni tutardı. O zamanlar biraz zayıftı, bu çok uzun zaman önceydi ve hala iyi durumda. Yanında otururken ayağa kalkmam için kolumu tutardı. Harika bir adam ve harika bir oğlu var.

Ama az önce birlikteydik ve bana baktı, dedi ki: Biliyor musun, inanılmaz. Bir yıl önce, sen ölü bir ülkeydin. Şimdi dünyanın herhangi bir yerindeki en gözde ülkesin. Bunun olacağını düşünmüyordu. Benim k..... öpmek zorunda kalacağını düşünmüyordu. Gerçekten düşünmüyordu. Ülkesini aşağı doğru götüren, ezik başka bir Amerikan başkanı olacağımı sanıyordu. Ama şimdi bana iyi davranmak zorunda. Ona söyleyin, bana iyi davranması iyi olur. Buna mecbur."

