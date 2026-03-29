Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında Mossad'ın Irak'ın kuzeyindeki PKK ile İran içindeki terör örgütü uzantılarını vekil güç olarak kullanma planı Türkiye'nin girişimleri ile çöktü.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren İsrail, terör örgütleri PKK ve PJAK'ı İran'a karşı kara gücü olarak konumlandırmak istedi. Mossad aracılığı ile örgüt yöneticileri ile temasa geçildi. Hem Kuzey Irak'ta hem de İran tarafında hareketlilik başlayınca, Türkiye hızla devreye girdi. Bu andan itibaren Türkiye'nin tavrı dört koldan taraflara iletildi.

ERDOĞAN TRUMP'I UYARDI



İlk aşamada Mart başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına kesin bir dille itiraz ettiği ve Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğü konusunda tutumunun net olduğunu söylediği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ VE MİT DEVREDE



Geçtiğimiz günlerde güvenlik bürokrasisi ile bazı AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İran savaşı konusunda yaptıkları değerlendirmede İsrail'in terör örgütlerini İran savaşına dahil etme planının nasıl engellendiği gündeme geldi.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Kuzey Irak yönetimi ve Irak merkezi hükümeti ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin tutumunun net bir dille ifade edildiği öğrenildi.

IRAK'A HEYET GİTTİ



İsrail'in planı doğrultusunda Kürt grupların İran'a yönelik bir saldırı başlatması durumunda Türkiye'nin buna sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği taraflara iletildi. Ayrıca Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı, MİT ve bazı siyasilerin yer aldığı bir heyet Kuzey Irak'a gitti.

SURİYE GİBİ YAPARIZ



Yapılan görüşmelerde, taraflara örgütün bu işin içine girmesi durumunda Türkiye'nin müdahale edeceği söylendi ve "Suriye'de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır" mesajı verildi. Türkiye'nin tavrının bu konunda net olduğu ortaya konuldu.

KANDİL'E ÖCALAN AYARI



Öte yandan, bu süreçte PKK elebaşı Öcalan'ın da devreye sokulduğu öğrenildi. Öcalan'dan Kandil'e İran konusunda kesinlikle müdahil olunmaması mesajı gitti.

Öcalan'ın, "İsrail'in oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunduğu belirtildi.