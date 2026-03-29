Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!

Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği maliyet artışlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiyi koruyacak stratejik planlama modelini devreye aldı. Yeni modelle birlikte planlı üretim kapsamındaki havzada doğru ürünü eken üreticinin mazot maliyetinin tamamı, gübre maliyetinin ise %50'si karşılanacak. Su kısıtı olan bölgelerde buğday desteği dekar başına 1.240 liraya kadar yükselirken, hayvancılıkta da buzağı ve besilik sığır destekleri güncellendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2026 07:37, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 07:41
Orta Doğu'da ilk ayını dolduran savaş, tarımda maliyet baskısını daha da artırdı. Akaryakıt ve gübre fiyatlarında yaşanan yükseliş, üreticinin ekim kararlarını zorlaştırırken ekim alanlarındaki daralma riski gıda arz güvenliğini tehdit ediyor.

BAKANLIKTAN 3 ANA GRUPTA ÜRETİM DESTEĞİ

Buğday, mısır, soya ve yem bitkilerinde üretim maliyetleri artarken, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı tarımsal üretim planlaması modeli kritik bir güvence olarak öne çıktı. Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; bakanlığın modelinde bitkisel üretim destekleri üç ana grupta; "temel destek", "planlı üretim desteği" ve "üretimi geliştirme desteği" adı altında veriliyor.

Planlı üretim yapan çiftçinin mazotunun tamamı, gübresinin yarısı karşılanırken kredi ve sigortada sağlanan avantajlarla üretim destekleniyor, arz güvenliği güçlendiriliyor. Sadece temel destekten yararlanan üreticilerin mazot maliyetinin ortalama yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i karşılanıyor.

Planlama kapsamındaki ürünü doğru havzada eken üreticiye ise bu desteğin üzerine planlı üretim desteği ekleniyor. Böylece planlı üretim yapan çiftçinin mazot maliyetinin tamamı, gübre maliyetinin ise yarısı karşılanmış oluyor.

DEKAR BAŞINA 1.240 LİRA

Uygulanan desteklerin ulaştığı boyut dikkati çekiyor. Buna göre buğday ve arpada temel ve planlı üretim desteği toplamı dekarda 806 liraya ulaşırken, su kısıtı bulunan havzalarda ilave destekle birlikte bu tutar 1240 liraya çıkıyor. Yağlık ayçiçeğinde toplam destek 930 lira, su kısıtı bölgelerinde 1302 lira olurken pamukta destek 1395 liraya kadar yükseliyor. Nohut, mercimek ve yem bitkilerinde destek 620 lira, su kısıtlı havzalarda ise 868 lira seviyesinde uygulanıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VE SİGORTA İMKANI

Hayvancılıkta ise üreticilere; buzağı başına 1.400 TL, malak 2.800 TL, kuzu/oğlak 300 TL, besilik sığır 500 TL, arıcılık kovan başına 100-140 TL, ipek böceği kilogram başına 1.100 TL, sürü yöneticisi desteği 81 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Bakanlık ayrıca düşük faizli kredi ve sigorta imkanları sunuyor. Planlı üretim yapan çiftçilere ilave faiz indirimi ve sigorta prim desteği sağlanıyor.

