1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!

Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde hazırlanan yeni düzenlemeyle, sabit genişbant ve internet aboneliklerinde operatör değiştirme çilesi tarih oluyor. 1 Haziran 2026'dan itibaren tüm geçiş işlemleri e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla saniyeler içinde onaylanacak. Eski operatörlerin aboneyi arayarak ikna etmeye çalışması yasaklanırken, geçiş süreci tamamlanana kadar internet kesintisi yaşanmayacak.

Haber Giriş : 29 Mart 2026 07:45, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 07:32
"Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği"ne ilişkin hazırlanan taslakla birlikte abonelerin operatör değiştirme süreci hızlanacak, keyfi uygulamaların önüne geçilecek ve süreç tamamen dijital ortama taşınacak. Uygulama doğrudan işletmecilere yükümlülük getirirken, süreçten en büyük kazanımı vatandaşlar elde edecek.

Taslağa göre operatör değişikliği artık e-Devlet üzerinden onaylanacak. Abonenin talebi üzerine yeni operatör tarafından başlatılan süreçte, aboneye kısa mesaj gönderilecek ve e-Devlet'te kimlik doğrulaması yapılarak işlem onaylanacak. Bu adımla birlikte sahte başvuru ve izinsiz geçişlerin önüne geçilecek. Sistemde bazı sınırlamalar da bulunuyor. Son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.

VAZGEÇİRME GİRİŞİMİNE SON

Operatör değişikliğinde ilk kez kesin süreler belirleniyor. Eski operatör 48 saat içinde başvuruyu onaylayacak ya da gerekçesiyle reddedecek. Yeni operatörler ise 7 gün içinde son onayı vererek süreci tamamlayacak. Başvuru 7 iş günü içinde sisteme girilecek. Belirlenen süreler aşılırsa başvuru otomatik olarak iptal edilecek. Yeni sistemle birlikte internet sağlayıcı değiştirirken internet kesintisi yaşanmayacak. Geçiş tamamlanana kadar mevcut operatör hizmet vermeye devam edecek, geçişin tamamlanmasıyla yeni operatör devreye girecek.

Bu uygulama özellikle iş yerleri ve kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından önemli avantaj sağlayacak. Düzenlemenin en dikkati çeken başlıklarından biri de mevcut operatörün rolü. Buna göre operatör değişikliği sürecinde eski hizmet sağlayıcı aboneyle iletişime geçerek vazgeçirme girişiminde bulunamayacak. Ayrıca başvurular yalnızca sınırlı teknik ve idari gerekçelerle reddedilebilecek. Keyfi engelleme ve geciktirme uygulamaları sona erecek.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Düzenlemenin 1 Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte internet sektöründe rekabetin artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve abonelerin daha kolay operatör değiştirebilmesi bekleniyor.

CEMAL EMRE KURT

