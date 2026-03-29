Kış geri dönüyor: Batıda sıcaklıklar düşüyor, doğuda kar bekleniyor
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 saatlik kritik hava raporunu yayımladı. Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış beklenirken; iç kesimlerin yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur görülecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, fırtınanın hızının yer yer 80 km/saate ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara'nın güney, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara'nın güney, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.