Ana sayfaHaberler Yaşam

Dünya onu seçti: Dünya'nın en iyi okçusu Muğla'dan

Muğla'nın Bencik Köyü'nde kısıtlı imkanlarla başlayan okçuluk serüveni, dünya zirvesinde noktalandı. Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery), halk oylaması ve otorite puanlarıyla belirlenen "Yılın Okçusu" ödülünü milli sporcumuz Emircan Haney'e verdi. Ocak ayından bu yana süren dev oylamada on binlerce Türk vatandaşının desteğini alan Haney, antrenman yaptığı tütün depolarından dünya devlerini dize getiren bir başarı öyküsü yazdı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Mart 2026 08:17, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 10:20
Yazdır
Ocak ayında başlayan ve tüm dünyanın yakından takip ettiği oylama süreci dün açıklandı.

MUĞLA'NIN KÖYÜNDEN DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE

Muğla'nın Bencik Köyü'nde, antrenman sahası olarak kullanılan boş arsalar ve eski tütün deposunda Aile Hekimi Dr. Ejder Sözen'in vizyonuyla yetişen Emircan Haney, dünya devlerini geride bırakarak okçuluk dünyasının en prestijli ödülünü Türkiye'ye getirdi.

Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından yapılan açıklamaya göre, halk oylaması ve otorite puanlarının bileşimiyle belirlenen listede Emircan Haney rakiplerini geride bıraktı. Ocak ayında başlatılan destek çağrısına on binlerce Türk vatandaşının katılım göstermesi, bu tarihi zaferin en büyük itici gücü oldu.

'ÖDÜL VARIŞ NOKTASI DEĞİL, YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI'

Bencik Köyü'nde Aile Hekimi olarak görev yapan ve 15 yıldır milli okçuların yetişmesi için çalışan Dr. Ejder Sözen Yeni Şafak'tan Aybike Eroğlu'na yaptığı açıklamada, "Emircan henüz 9 yaşındayken Bencik'te kurduğumuz hayaller, bugün 'Dünyada Yılın Okçusu' unvanıyla taçlandı. Yaşanan gelişme aslında doğru hedefe odaklandığımızda sınır tanımadığımızın en somut kanıtı oldu. Bu ödül bizim için varış noktası değil, yeni ve daha parlak bir dönemin başlangıcı" dedi.

Bir sonraki hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu anlatan Sözen, başarıyı ABD'de de zirveye taşımaya odaklandıklarını ifade etti. Sözen, Bencik Köyü'nden yayılan başarı ışığının pek çok Türk gencine yol göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber