Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ekmekte hile deşifre oldu: Bakanlık yeni düzenleme yapıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yıllarda tüketimi hızla artan tam buğday ekmeğinde kullanılan "renklendirme" hilesini deşifre etti. Beyaz ekmeğe kahverengi ve siyah renk vermek için kullanılan kavrulmuş malt ve nohut ununa yasak geliyor. Hazırlanan yeni tebliğ taslağına göre, ekmeğe yapay koyuluk ve aroma katan tüm bileşenler yürürlükten kaldırılacak; un ve ekmek üreticilerine 2026 yılı sonuna kadar geçiş süresi tanınacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Mart 2026 08:50, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 08:45
Son yıllarda tüketimi artan tam buğday ekmeğinde oynanan oyun deşifre oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmeğe kahverengi veya siyah renk ve aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu ve kavrulmuş nohut unu kullanıldığını belirledi.

Bakanlık, bu bileşenlerin kullanımını yasaklamaya yönelik taslak hazırladı. Taslak kapsamında "Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği"nde kavrulmuş malt unu ibaresi yürürlükten kaldırılacak, ekmeğe kahverengi, siyah gibi koyu renk veya aroma vermek için kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt özü gibi maddelerin kullanımı yasaklanacak.

Ekmek üreticileri ve fırınların 31 Aralık 2026'ya kadar bu düzenlemeye uyması öngörülüyor. Aynı şekilde "Buğday Unu Tebliği"nde de bu bileşenlerin kullanımı yasaklanacak, gıda işletmelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek.

