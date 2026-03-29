Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?

Satın alınan kıyafetlerin birkaç yıkamada formunu kaybetmesi, yeni nesil beyaz eşyaların sık arıza yapması ve akıllı cihazların pil ömrünün hızla tükenmesi tesadüf değil. Artan ham madde maliyetleri ve küresel üretim zincirindeki değişim, markaları daha ince malzeme ve sentetik aksamlara yönlendiriyor. "Hızlı moda" akımının mobilya ve elektroniğe de sıçramasıyla, tamir devri kapanırken "al-kullan-at" modeli kalıcı hale geliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2026 08:58, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 08:58
Son yıllarda tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri, satın alınan ürünlerin eskisine kıyasla daha kısa sürede yıpranması. Birkaç yıkamada formunu kaybeden tişörtler, kısa sürede tabanı açılan ayakkabılar bu şikayetlerin başında gelirken, benzer tablo artık farklı sektörlerde de görülüyor.

Akıllı telefonlarda pil ömrünün hızla düşmesi, küçük ev aletlerinde kısa sürede arızaların artması, mobilyalarda birkaç kurulum sonrası gevşemeler yaşanması tüketicilerin ortak deneyimi haline geldi. Üstelik tüm bu ürünlerde fiyatların ciddi şekilde artması, memnuniyetsizliği daha da büyütüyor. Sektör temsilcilerine göre bu durumun temelinde artan üretim maliyetleri yer alıyor.

Tekstilde pamuk, yün ve deri gibi ham maddelerin fiyatındaki yükseliş üreticileri daha düşük maliyetli alternatiflere yönlendirirken, benzer baskı elektronik, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerde de hissediliyor. Daha ince malzeme kullanımı, plastik aksamın artırılması ve modüler üretim teknikleri maliyetleri aşağı çekse de ürün ömrünü olumsuz etkileyebiliyor.

"AL-KULLAN-AT" MODELİ YAYILIYOR

Dönüşümün en belirleyici unsurlarından biri ise "hızlı üretim ve hızlı tüketim" modeli. Tekstilde "hızlı moda" olarak başlayan bu yaklaşım, bugün mobilyadan elektroniğe kadar birçok alanda etkisini gösteriyor. Artık ürünlerin uzun yıllar kullanılması yerine kısa sürede yenilenmesi hedefleniyor. Bu durum, üretim ve kalite kontrol süreçlerinin kısalmasına yol açıyor. Elektronik sektöründe sıklaşan model yenilemeleri, yazılım güncellemeleri sonrası cihaz performansının düşmesi ve "planlı eskitme" tartışmaları bu modelin en belirgin örnekleri arasında gösteriliyor. Küçük ev aletlerinde ise tamir yerine yenisini satın alma eğilimi giderek yaygınlaşıyor.

UCUZ ÜRETİM KALİTEYİ ETKİLİYOR

Küresel üretim zincirindeki değişim de kalite tartışmalarını derinleştiriyor. Birçok markanın üretimi daha düşük maliyetli ülkelere kaydırması, aynı ürün grubunda bile kalite farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Tekstilde kumaşların yeterince dinlendirilmemesi ya da boya süreçlerinin kısaltılması nasıl deformasyonu artırıyorsa, beyaz eşyada daha ince sac kullanım benzer şekilde dayanıklılığı etkileyebiliyor. Mobilya sektöründe masif ahşap yerine suntalam ve MDF kullanımının yaygınlaşması, "hızlı mobilya" olarak adlandırılan yeni bir tüketim modelini doğurmuş durumda. Ürünler daha kısa sürede üretilip daha uygun fiyatlarla satılsa da uzun vadeli kullanımda dayanıklılık tartışmaları öne çıkıyor.

İstanbul'un üretim merkezlerinden Merter'de jean üretimi yapan bir markanın yöneticisi, artan maliyetlerin üretim tercihlerini değiştirdiğini belirterek, "Eskiden bir model yıllarca satılırdı. Şimdi ise hızlı üretim baskısı var, maliyetleri dengelemek için farklı ham maddelere yöneliyoruz" dedi.

Güngören'de faaliyet gösteren bir ayakkabı üreticisi ise sentetik malzeme kullanımının arttığını vurgulayarak, "Müşteri uygun fiyat istiyor ama kaliteli üretimin maliyeti çok yükseldi. Bu nedenle sektör genelinde daha hızlı ve daha ucuz üretim öne çıkıyor" diye konuştu.

Uzmanlara göre değişen tüketim alışkanlıkları da bu dönüşümü hızlandırıyor. Tüketiciler artık bir ürünü yıllarca kullanmak yerine daha sık yenilemeyi tercih ediyor. Bu durum yalnızca tekstil değil; elektronik, mobilya ve beyaz eşya gibi birçok sektörde üretim stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

"ESKİLER SAĞLAMDI..."

Dayanıklılık tartışmaları otomotiv sektörüne de yansımış durumda. Araçlarda elektronik sistemlerin artması, maliyetleri düşürmek amacıyla plastik ve hafif malzeme kullanımının yaygınlaşması, uzun vadeli kullanımda soru işaretlerine sebep oluyor. Bu durum tüketiciler arasında "eskinin araçları daha sağlamdı" algısını güçlendiriyor. Benzer şekilde beyaz eşya sektöründe de enerji verimliliği ön planda tutulurken, daha ince malzeme kullanımı ve artan tamir maliyetleri dikkati çekiyor. Birçok tüketici arıza durumunda tamir yerine yeni ürün almayı tercih etmek zorunda kalıyor.

KAAN ZENGİNLİ

