Mahkemenin 'sahipsiz köpek' cezasına destek: 10 milyon TL tazminat iyi çözüm!

Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Mahkemenin 'sahipsiz köpek' cezasına destek: 10 milyon TL tazminat iyi çözüm!

Manisa'da köpek saldırısından kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk için açılan davada mahkeme, "hizmet kusuru" gerekçesiyle tarihi bir karara imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Valiliği toplam 10 milyon 252 bin TL tazminat ödemeye mahküm eden kararı değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, belediyelerin barınak ve sahiplendirme sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda bu tür davaların artacağına dikkat çekti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2026 09:38, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 09:41
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk için açılan tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Valiliği kusurlu bularak, bu üç kurumun aileye toplam 10 milyon 252 bin 74 TL tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği bu kararın ardından kısa bir süre önce köklü bir şekilde değişen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili kanunu ve beraberindeki tartışmaları Hukukçu Hadi Dündar değerlendirdi.

Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı

"Sahipsiz Hayvan" Kavramı Tarihe Karışıyor

Hukukçu Hadi Dündar, belediyelerin sahiplik görevini üstlenmesiyle birlikte, sokak hayvanlarının insan canına mal olduğu trajedilere bir daha şahit olunmayacağına dikkat çekti. Türkiye'de şu an yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun evrensel hayvan haklarına paralel şekilde hazırlandığını vurgulayan Dündar, şu açıklamalarda bulundu:

Teşvik ve Ceza Olmazsa Kanun Kağıt Üstünde Kalır

Hadi Dündar, 5199 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin sahipli ve sahipsiz hayvanlara uygulanacak usulü düzenlediğini, 15. maddede ise valiliklere görev yüklendiğini belirtti. Belediyelerin sorumluluktan kaçmaması gerektiğini ifade eden Dündar, sistemin işleyişine dair şu uyarılarda bulundu:

  • Sorumluluk Paylaşımı: Belediye ve valilikler gerekli tedbirleri almazlarsa hukuken sorumlu tutulur.

  • Yüksek Cezalar Şart: Belediyelerin barınak yapmaya zorlanması için ekonomik yaptırımların caydırıcı olması gerekir.

  • Teşvik Mekanizması: Uygulamada kanun olsa da belediyeler barınak inşası için teşvik edilmezse süreç tıkanır.

Avrupa Modeli: Sahiplendirilmeyen Hayvan Sokakta Yaşayamaz

Kanun çıktıktan sonra da birçok sokak köpeğinin insanlara zarar vermeye devam ettiğini belirten Dündar, dünya genelindeki uygulamalara dikkat çekti. "Avrupa ülkelerinde de şu an benimsediğimiz usul uygulanıyor" diyen Dündar, sahiplendirilmeyen hayvanın sokakta yaşayamayacağını, belediye veya ilgili kuruluşların toplama, sahiplendirme ve gerekli durumlarda uyutma prosedürlerini sıkı şekilde uygulaması gerektiğini vurguladı.

