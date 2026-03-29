Mahkemenin 'sahipsiz köpek' cezasına destek: 10 milyon TL tazminat iyi çözüm!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk için açılan tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Valiliği kusurlu bularak, bu üç kurumun aileye toplam 10 milyon 252 bin 74 TL tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği bu kararın ardından kısa bir süre önce köklü bir şekilde değişen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili kanunu ve beraberindeki tartışmaları Hukukçu Hadi Dündar değerlendirdi.

"Sahipsiz Hayvan" Kavramı Tarihe Karışıyor

Hukukçu Hadi Dündar, belediyelerin sahiplik görevini üstlenmesiyle birlikte, sokak hayvanlarının insan canına mal olduğu trajedilere bir daha şahit olunmayacağına dikkat çekti. Türkiye'de şu an yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun evrensel hayvan haklarına paralel şekilde hazırlandığını vurgulayan Dündar, şu açıklamalarda bulundu:

Teşvik ve Ceza Olmazsa Kanun Kağıt Üstünde Kalır

Hadi Dündar, 5199 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin sahipli ve sahipsiz hayvanlara uygulanacak usulü düzenlediğini, 15. maddede ise valiliklere görev yüklendiğini belirtti. Belediyelerin sorumluluktan kaçmaması gerektiğini ifade eden Dündar, sistemin işleyişine dair şu uyarılarda bulundu:

Sorumluluk Paylaşımı: Belediye ve valilikler gerekli tedbirleri almazlarsa hukuken sorumlu tutulur.

Yüksek Cezalar Şart: Belediyelerin barınak yapmaya zorlanması için ekonomik yaptırımların caydırıcı olması gerekir.

Teşvik Mekanizması: Uygulamada kanun olsa da belediyeler barınak inşası için teşvik edilmezse süreç tıkanır.

Avrupa Modeli: Sahiplendirilmeyen Hayvan Sokakta Yaşayamaz

Kanun çıktıktan sonra da birçok sokak köpeğinin insanlara zarar vermeye devam ettiğini belirten Dündar, dünya genelindeki uygulamalara dikkat çekti. "Avrupa ülkelerinde de şu an benimsediğimiz usul uygulanıyor" diyen Dündar, sahiplendirilmeyen hayvanın sokakta yaşayamayacağını, belediye veya ilgili kuruluşların toplama, sahiplendirme ve gerekli durumlarda uyutma prosedürlerini sıkı şekilde uygulaması gerektiğini vurguladı.