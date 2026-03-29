Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de kar rekoru: Kar kalınlığı 4 metreye yaklaştı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, 3 metre 91 santimetreye ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 10:06, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 10:08
Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santimetreyi buldu. Bu rakamla bölge, Türkiye'nin en çok kar bulunan noktası ünvanını korudu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son ölçümlerde, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi olarak kayıtlara geçti.

Rekor kar yağışı

Bahçesaray Karabet Geçidi 3 metre 91 santim, Hakkari Kayak Merkezi 2 metre 77 santim, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 221 santim ve Erzincan Ergan Kayak Merkezi 2 metre 20 santim olarak kayıtlara geçti.

Van'a ulaşım Hizan üzerinden yapılıyor

Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 91 santime ulaşırken, Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber