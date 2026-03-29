Bakan Bayraktar: Doğal gaz depoları kıştan %71 doluluk ile çıktı!

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini sağlamlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonu sonrasında kısmen boşalan doğal gaz depolarını yeniden dolduruyor. Türkiye, geliştirdiği LNG altyapısı ve kaynak çeşitliliği sayesinde soğuk kış günlerini depolarına çok fazla ihtiyaç duymadan geride bıraktı.

Dev Tesislerde Stratejik Doluluk: Hedef Tam Kapasite

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan Tuz Gölü ve Silivri yer altı depolama tesisleri, arz-talep dengesinin sağlanmasında kritik rol oynuyor. Halihazırda depoların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde bulunurken, küresel arz krizinin yaşandığı dönemde depoların yeniden tam kapasiteyle doldurulması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Avrupa'nın En Büyük Tesisi Silivri'de Kapasite Artışı

Türkiye'nin depolama kapasitesine dair gelecek hedefleri ise oldukça iddialı:

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi: Şu an 4,6 milyar metreküp kapasiteyle hizmet veren ve "Avrupa'daki en büyük deniz üstü depolama tesisi" unvanına sahip olan merkezin, 2028'de 6 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi: Mevcut 1,7 milyar metreküp olan kapasitenin, 2032 yılında 8,5 milyar metreküpe ulaştırılması hedefleniyor.

Bakan Bayraktar: "Küresel Şoklara Karşı Hazırız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede LNG alım kapasitesindeki artışın önemine dikkat çekti. Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

2028 Hedefi: Tüketimin Yüzde 20'si Depolanacak

Depolama yatırımlarının süreceğinin altını çizen Bayraktar, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla Silivri ve Tuz Gölü'nde toplam depolama kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkardık. Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında, tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabileceğiz" ifadelerini kullandı.