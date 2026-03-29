Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası yaşayan Sındırgı için iyi haber

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede bilimsel çalışma başladıklarını söyledi.

Ana şokların ardından bölgedeki artçı şokların aylarca devam ettiğini hatırlatan Sözbilir, "10 Ağustos'tan bu yana bölgede 26 bin deprem meydana geldi. Bilim ekibimizle depremlerin yaşandığı fayların stres analizini yapmak için arazide jeolojik gözlemler, jeodezik ve jeofizik alanında çalışma yürüttük. Bu çalışmalarda 3 farklı sonuç elde ettik. Dağlık bölgede, ovadan dağa doğru devam eden Emendere Fay Zonu boyunca birbirini tetikleyecek şekilde gelişen 5 fay parçası saptadık. Bu fayların depremlere kaynaklık ettiği ortaya çıktı. İkinci önemli sonucumuz dağlık kesimde yaklaşık 20 santimetrelik bir çökme meydana geldiği ortaya çıktı. Üçüncü olarak buradaki stres boşalımının hem kuzeybatıda hem de güneydoğuda yeni fayların tetiklenme olasılığını arttırdığını belirledik. Bir diğer önemli sonuç da Demirci ve Gördes tarafına doğru depremlerin kaydığını, oraya doğru göç ettiğini ortaya çıkardık." diye konuştu.

Bölgede son günlerde gündelik deprem sayısının azaldığını vurgulayan Sözbilir, artık birkaç günde 1-2 sarsıntının meydana geldiğini dile getirdi.

- "Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin sonlandığını söyleyebiliriz"

Yaptıkları çalışmada Sındırgı'daki depremlerin jeotermal kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"Sındırgı'da artık deprem aktivitesinin sonlandığını söyleyebiliriz. Kırılan fay parçalarında belli bir stres birikimi yok, boşalım gerçekleşti. Şu anda daha çok güneydoğuda ve kuzeybatıdaki kısımlardaki faylar üzerinde bir gerilim etkisi oluşmaya başlamış durumda. Kuzeybatıda Balıkesir ilimiz, Gelenbe Fay hattı boyunca orada köyler var. Oradaki fay boyunca belli bir gerilimin biriktiğini söyleyebiliriz. Yine Gördes ve Demirci taraflarında stresin biriktiğini söyleyebiliyoruz. Son aylarda Sındırgı ve Simav faylarında depremler yaşandı, iki bölge arasındaki faylarda ise stres biriktirmeye devam etti."

Prof. Dr. Sözbilir, AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Sındırgı için deprem riskinin olmadığını düşündüğünü sözlerine ekledi.