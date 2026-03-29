Bakan Çiftçi'den 'APP plaka' açıklaması: 'Mührü' olan plakalara ceza kesilmeyecek!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu programında gazetecilerle buluştu. Trafik cezalarından uyuşturucu operasyonlarına kadar kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtlayan Bakan, özellikle APP plaka tartışmalarına son noktayı koydu.

APP Plakada "Karekod" ve "Mühür" Detayı: Kimler Ceza Alacak?

Son dönemde yoğun tartışmalara neden olan standart dışı plaka denetimleri hakkında konuşan Bakan Çiftçi, amacın ceza kesmek değil, güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. Plakanın aracın kimliği olduğunu vurgulayan Bakan, şu detayları paylaştı:

Geçerlilik Şartı: Plakada TŞOF mührü , TR rumuzu, hologram ve güvenlik şeridi bulunması yeterlidir.

Karekod Zorunluluğu: 1 Ocak 2024'ten sonra basılanlarda karekod vardır ancak daha eski tarihli mühürlü plakalar da geçerlidir.

Kalın Harf Uyarısı: Mühür ve güvenlik işaretleri tam olan kalın harfli plakalar nedeniyle cezai işlem uygulanmayacak, değişim zorunluluğu yoktur.

Güvenlik Zafiyeti: Standart dışı APP plakalar; radar, PTS ve EDS sistemleri tarafından okunamadığı için ciddi bir güvenlik açığı oluşturmaktadır.

"Tuzak Radar" Tabelaları Kaldırılıyor: 102 Bin Levha İptal

Sürücülerin "tuzak" olarak nitelendirdiği sık değişen hız sınırı tabelaları hakkında müjde veren Bakan Çiftçi, Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan protokolün sonuçlarını açıkladı. Kafa karışıklığını gidermek için Türkiye genelinde 102 bin 476 trafik levhası kaldırıldı, yerlerine 20 bin 805 yeni ve net işaret levhası eklendi. Bakan, "Maliye Bakanlığı'nın bütçe için ceza istediği" iddialarını ise kesin bir dille yalanlayarak, bu bayramdaki ceza oranlarının geçmiş yılların gerisinde kaldığını belirtti.

2026: Sokak Çeteleriyle Mücadele Yılı

Bakan Çiftçi, özellikle sosyal medya üzerinden gençleri hedef alan organize suç örgütlerine karşı savaş açtıklarını duyurdu.

Uyuşturucu Operasyonlarında 13 Ton Madde Ele Geçirildi

Uyuşturucuyu "suçları besleyen ana damar" olarak tanımlayan Bakan, 1 Ocak - 22 Mart 2026 tarihleri arasındaki bilançoyu paylaştı:

13 ton uyuşturucu madde,

37,8 milyon adet sentetik ecza,

13 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi.

İran Sınırında Durum: Geçişler Kontrol Altında

Bölgedeki çatışmaların göç hareketliliğine etkisini yakından takip ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, 25 Mart'ta Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Şu an için sınırda arızi bir durum olmadığını ifade eden Bakan, "İran kendi vatandaşlarının çıkışına izin vermiyor, aksine Türkiye'deki İranlıların ülkelerine dönüşlerinde artış var. Süreç tamamen kontrolümüz altındadır" dedi.