Elon Musk'ın babası Errol Musk, Doğu Perinçek ile bir araya geldi
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın babası Errol Musk, danışmanı Nathan Browne ve bir Rus parti temsilcisiyle birlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirdi.
Elon Musk'ın babası Errol Graham Musk, Musk'ın danışmanı Nathan Browne ve Rusya merkezli Rodina Partisi Kadın Kolları Başkanı Goreva Svetlana Viktorovna,Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.
Teknoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler masaya yatırıldı
Odatv'de yer alan habere göre toplantıda teknoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler konuları masaya yatırıldı. Görüşmenin detayları paylaşılmazken, birden fazla alanı kapsayan bir temas olduğu vurgulandı. Katılımcılar arasında iş dünyası, siyaset ve uluslararası ilişkiler temsilcileri yer aldı.