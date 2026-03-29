Lucescu antrenmanda fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Romanya Milli Takımı, Dünya Kupası şansını yitirmesinin ardından kampına devam etti.

Teknik direktör Mircea Lucescu, bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Lucescu'nun kaldırıldığı Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden ise ünlü teknik direktörün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hasta, hastane ortamı dışında meydana gelen ciddi bir kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesine getirildi. Şu anda hasta, kalp ritmini stabilize etmek için gerekli tanısal incelemeler ve tedavi müdahaleleri gören tıbbi ekiplerin gözetimi altındadır. Hasta, gözetim altında tutulmak ve özel tedavi görmek üzere Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nde hastanede kalmaya devam edecektir"

DOKTORLAR UYARMIŞTI

Romanya Milli Takımı'nın A Milli Takım ile oynadığı maç öncesinde doktorlar, 80 yaşındaki hocayı müsabakada yer almaması konusunda uyarmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, tüm uyarılara rağmen karşılaşmada takımının başında yer almıştı.

Mircea Lucescu'nun yakın çevresinde bulunan Giovanni Becali, sağlık sorunlarıyla uğraşan teknik direktör için son durumu Türkiye maçı öncesinde anlatmıştı.

"AİLESİNDEN BASKI GÖRÜYOR OLABİLİR"

Becali, "Yeni bir tedaviye başladı. Bazı önlemler almak istiyor. Muhtemelen ailesinden de evde kalması için baskı görüyor. Lucescu, hastaneye gittiğinde bu sağlık sorunu ortaya çıktı. Sadece bir-iki günlük bir soğuk algınlığı olsaydı sorun olmazdı. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi. İyileşmek ve en kısa sürede geri dönmek istiyor." demişti.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR STRES"

Dünya Kupası elemelerinde yer almasının riskli olduğunu belirten Becali, "Stres konusunda bir karar verip, uzmandan görüş alması gerekiyor. Bu çok büyük bir stres! Dünya Kupası için play-off maçına çıkacak. Dünya Kupası'na katılmak onun hayali." ifadelerini kullanmıştı.