Araç sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği hurda teşviki düzenlemesi yeniden gündemde. Özellikle eski araçlarını yenilemek isteyen vatandaşlar gelişmeleri anbean izliyor. Araç piyasasını da doğrudan etkileyecek düzenleme için heyecanla beklenirken "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu ısrarla geliyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

29 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası'na dair bir gelişme yaşanmadı. Nisan ayında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Kasım 2024'te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter