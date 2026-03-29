Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
On binlerce araç alacak vatandaş Hurda Teşviki Yasası'nı bekliyor. Mart ayı sona ermek üzere ve konu hakkında bilgi alınmak isteniyor. Bugün yeni bir gelişme olup olmadığı merak edilirken "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu gündemden düşmüyor.
Araç piyasasını da doğrudan etkileyecek düzenleme için heyecanla beklenirken "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu ısrarla geliyor.
29 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası'na dair bir gelişme yaşanmadı. Nisan ayında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Kasım 2024'te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter