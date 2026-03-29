İran, İsrail'de fabrika vurdu: Bölgede dumanlar yükselmeye başladı

İsrail'in İran'ın altyapısına düzenlediği saldırılara misilleme yapan İran Devrim Muhafızları, Beerşeba yakınlarında bir fabrikayı vurdu.

Al Jazeera'dan edinilen bilgilere göre, bölgedeki kimya fabrikasının vurulduğu belirtildi. Vurulan Fabrikanın bulunduğu Necef Çölü bölgesinde bugün 5 kez sirenler çalmıştı.

İran'dan İsrail'in güneyi, Dimona, Beersheba ve Tel Aviv'e 3 roket saldırısı düzenlendi.

ABD ve İsrail de İran'da fabrikayı hedef almıştı

ABD ve İsrail, İran'ın Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde çelik fabrikalarına hava saldırısı düzenlemişti. ABD ve İsrail, Huzistan eyaletindeki Huzistan Çelik Fabrikası ile İsfahan eyaletinde bulunan Mobarakeh Çelik Fabrikası'na hava saldırısı gerçekleştirmişti. Mobareke Çelik Fabrikası'na yönelik saldırıda bir elektrik trafo merkezi ile alaşımlı çelik üretim hattının vurulduğu ve fabrikada hasar meydana geldiği ifade edilirken, Huzistan Çelik Fabrikası'nda ise depo hangarlarının hedef alındığı aktarıldı.