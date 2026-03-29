Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'in sözlerini hedef aldı: Hesabını yargı önünde verecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini hedef aldı.

CHP'nin Kuşadası'ndaki mitingde kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt veren Çerçioğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü Kuşadası'ndaki mitingde Özlem Çerçioğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Dünya kadar arkadaşımız iftiralara direnirken, dünya kadar arkadaşımız onurunu, haysiyetini koruyup zindanlara katlanırken Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önüne bazı dekontlar koydular. Allah muhafaza o dekontu bilsek, o yolsuzluğu bilsek, o faturaların o üçkağıtçılara ödetildiğini bilsek onu partide zaten kendimiz tutmazdık. Ama ona şunu dediler; 'Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın.' O da dedi ki 'Evet, ben Aydın'ın iradesini satarım, çalarım ama bir de şirketimiz var. Onun da kurtarılmasını isterim.'

İşte Ömer Günel'e yapılan operasyon Aydın'ın iradesinin AK Parti'ye satılmasının, eski adı 'topuklu efe' olan topuklayan efenin transferinin bedellerinden biridir. Bu transferle Aziz İhsan Aktaş'ın Özlem Çerçioğlu'na kurduğu kirli ilişkinin temizlenmesi, hakkında yürüyen operasyonların bir kenara getirilip, takipsizlik verilmesi, beraat verilmesi vaatlerin biridir. Bir diğeri, eşinin batan aile şirketinin kurtarılmasıdır. Üçüncü taksit de kendisinin yaptığı bu ihanete itiraz eden, direnen, sizin iradenizi savunan Ömer Günel'e iftira atılmasıdır."