Gümüşte 68 dolar fırsat mı tuzak mı?

'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Gümüşte 68 dolar fırsat mı tuzak mı?

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Mart 2026 18:35, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 17:27
Gümüş fiyatları tarihi zirveden sert düşüş yaşadı. Kısa vadede sert satışlar yaşansa da gümüş için uzun vadeli beklentiler pozitif kalmaya devam ediyor. 2026'da piyasada yaklaşık 67 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor.

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları adeta çakıldı. Ocak 2026'da 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons gümüş, 27 Mart itibarıyla 68,20 dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 44 değer kaybetti.

Gümüş neden bu kadar sert düştü?

Gümüşteki düşüşün ana nedeni, ABD Merkez Bankası'na yönelik beklentilerin hızla değişmesi oldu. Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına aday gösterilmesiyle birlikte piyasalar daha "şahin" bir para politikası beklentisine girdi. Bu da faizlerin yüksek kalacağı algısını güçlendirdi.

Buna ek olarak; ABD 10 yıllık reel faizleri yüzde 4,2'ye yükseldi, dolar güç kazandı, 2026 için faiz indirimi beklentisi sıfırlandı. Faiz getirisi olmayan gümüş, bu ortamda yatırımcılar için cazibesini hızla kaybetti.

Kırılma noktasında sıkışma

Gümüş fiyatları şu anda "düşen kama" formasyonu içinde hareket ediyor. Bu yapı genellikle sert bir kırılmanın habercisi olarak görülüyor.

Destek: 70 66,65 62,87 dolar

Direnç: 72,66 74,09 75 dolar

Özellikle 70 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına inmesi durumunda satış baskısı hızlanabilir.

Kısa vadede sert satışlar yaşansa da gümüş için uzun vadeli beklentiler pozitif kalmaya devam ediyor.

67 milyon ons arz açığı

2026'da piyasada yaklaşık 67 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Ayrıca gümüş talebinin yüzde 59'unun güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zeka veri merkezleri gibi sektörlerden gelmesi dikkat çekiyor.

Büyük bankaların hedefleri ise oldukça iddialı:

- JP Morgan: 81 dolar

- Citigroup: 110 dolar

- Bank of America: 135 dolar

Gümüş piyasası şu anda hem teknik hem de makro açıdan kritik bir dönemeçte bulunuyor.

68 dolar seviyesi bazı yatırımcılar için fırsat olarak görülse de, teknik göstergeler henüz net bir toparlanma sinyali vermiyor. Bu nedenle uzmanlar, kısa vadede risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.


