Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlık seçiminde 25. tur geride kaldı. Adaylar salt çoğunluğa ulaşamazken, oy dağılımında dengelerin değiştiği görüldü.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mart 2026 18:33, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 18:36
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nde yeni daire başkanını belirlemek için yürütülen seçim süreci devam ediyor. 26 Mart 2026 tarihinde yapılan 25. tur oylamada hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazken, seçim bir kez daha sonuçsuz kaldı. Süreçte tüm Yargıtay üyeleri oy kullanıyor.

Yargıtay'da daire başkanı nasıl seçiliyor?

2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 31. maddesine göre daire başkanları, Yargıtay Büyük Genel Kurulu üyeleri tarafından seçiliyor.

Kanunun 8. maddesi uyarınca Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilinden oluşuyor. Bu kapsamda, daire başkanlığı seçimlerinde tüm Yargıtay üyeleri oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

Seçimlerde adayın kazanabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlaması gerekiyor.

Yargıtay 11 Hukuk Daire Başkanlığında, 25. turda da sonuç çıkmadı

26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 25. tur oylamada toplam 295 oy kullanıldı. Adaylardan Orhan Sekmen 142 oy alırken, Mehmet Tunç 143 oyda kaldı. Oylamada 3 üye çekimser oy kullanırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla birlikte hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim süreci devam etti.

Bir önceki tura göre dengeler değişti

25 Mart 2026 tarihinde yapılan 24. tur seçiminde ise toplam 316 oy kullanılmıştı. Bu turda Orhan Sekmen 157 oy alırken, Mehmet Tunç 136 oyda kalmıştı. Ayrıca 4 üye boş oy kullanmış, 19 oy ise geçersiz sayılmıştı.

Son tur sonuçları, Mehmet Tunç'un oylarını artırdığını, Orhan Sekmen'in ise önceki tura göre oy kaybı yaşadığını ortaya koydu.

Seçim süreci devam edecek

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlık seçiminde, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçimlerin önümüzdeki günlerde yeni turlarla devam etmesi bekleniyor.

