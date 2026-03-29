İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İBB soruşturmasında bir tutuklama daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 22:04, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 22:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Yellice hakkında tutuklama talep edildi. Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

- Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, Yellice'nin Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in akrabası ve mobil özel kalemi olduğu, Böcek'in yargılandığı davada "sanık" sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

Yellice'nin 15 Ocak 2024'te Böcek ile Manisa'ya gittiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Burada Cumhuriyet Halk Partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek'in yaklaşık 3 saat görüşme yaptıkları, öncesinde kamuoyuna yansıyan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in Manisa ilinin girişinde, OPET olduğu değerlendirilen benzin istasyonunda durduğu, şoförlerin dışarıda bekledikleri, şüphelinin Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte bulunduğu anlaşılmıştır. Muhittin Böcek'in HTS kayıtları incelendiğinde, Ferdi Zeyrek ile eski irtibatının bulunmadığı, buluşma tarihinden kısa bir süre önce sık görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Gerek şüphelilerin alınan beyanları gerekse de o dönem kamuoyuna yansıyan bilgiler dikkate alındığında parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek'in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır."

Yazıda "Yellice'nin her ne kadar yaptığı işin doğası gereği belediye başkanının yanında bulunması gerektiğini ifade etmiş ise de Muhittin Böcek'in en yakınındaki kişilerden biri olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in yolsuzluk fiillerinin bazılarına iştirak ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve sonrasında yapılan kovuşturmaya konu isnat ve tespitler dikkate alındığında belediye başkanlığı görevinin vermiş olduğu imkan ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle yolsuzluk fiillerine iştirak ettiği iddialarına yer verilen yazıda, bu hususlar ve Böcek'in adaylık sürecine konu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde "rüşvet alma", "rüşvet verme" fiillerini işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu, Yasin Yellice'nin de Muhittin Böcek'in bazı fiillerine iştirak ettiği noktasında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu belirtildi.

