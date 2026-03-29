Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı

İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı

Aksaray'da bir vatandaşın telefoncuya tamir için getirdiği cep telefonu adeta bomba gibi patladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 22:59, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 22:52
Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı

Patlamanın ardından telefon alev alev yanmaya başlarken o anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Uzmanlar ise bataryası ölmüş veya şişmiş telefonlara karşı vatandaşları uyararak, "Bataryası şiş telefon, saati belli olmayan bir bombadır" dedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisindeki dükkanında telefonculuk yapan Atilla Turan'a (57) bir vatandaş batarya değişimi için telefon getirdi. Bataryasını tamir etmek için telefonu alan telefoncu Atilla Turan, bir süre incelediği telefonu tezgahın üzerine bıraktı. Bir başka telefondaki işlemin bitmesi için yanındaki genç çalışanı ile telefonla ilgilenen Turan, telefonun adeta bomba gibi patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tezgahta duran telefon bir anda patlayarak alev aldı. Turan, alev alev yanan telefonu tezgahtan aşağıya iterek ayaklarıyla söndürdü. Yaşanan tüm bu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Atilla Turan, "Bir vatandaş pil değişimi için akıllı telefonu getirdi. Biz de alıp tezgaha koyduk ve işleme başlayacağımız sırada bomba gibi patladı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Hemen telefonu tezgahtan aşağıya attım. Aşağıda yanmaya devam ediyordu. Ayaklarımla söndürdüm" dedi.

Yaşanan bu tür olaylara yönelik vatandaşları da uyaran Turan, "Bir telefonun bataryası şişmiş ise, bunu hissediyorsanız, bu saati belli olmayan bir bomba gibidir. Bunun mutlaka tamirciye gitmesi gerekir. Bugün bütün insanların evinde, cebinde telefon var. Bataryaları şiştiği zaman kesinlikle evde tutulmasın. Mutlaka tamirciye veya bir bilirkişiye gösterip kesinlikle batarya değişimi yapsınlar. Çünkü bu evde patlasaydı Allah muhafaza yangına neden olurdu" diye konuştu.

