Memur soruşturma raporları ve ekleri ilgilinin avukatına hangi şartlar halinde verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.02.2026 tarih ve 153941202 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bilindiği gibi, 4982 sayılı Kanun'un "İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler" başlıklı 19'uncu maddesinde; kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek bilgi veya belgelerin Kanun kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun'un "Özel hayatın gizliliği" başlıklı 21'inci maddesinde ise kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgelerin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğu düzenlenmiştir. Ayrıca kamu yararının gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgelerin, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabileceği belirtilmiştir.

Bilgi edinme hakkı mutlak bir hak olmayıp 4982 sayılı Kanun ile kullanımına birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalardan biri de Kanun'un 21'inci maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğidir. Buna göre, kişinin izin verdiği haller dışında; sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuştur.

Kurum ve kuruluşlarca yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlar ile ekleri ve dosyada yer alan diğer belgelerin; itiraz, savunma, yargı yoluna başvurma veya benzeri sebeplerle talep edilmesi durumunda, raporların hangi kısımlarının verilebileceğine ilişkin olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun 15.09.2021 tarihli ve 2021/1096 sayılı kararında; başvuru sahibinin kendisi hakkında yürütülen soruşturma veya incelemeye ilişkin bilgi ya da belge taleplerinde, raporun tekemmül etmiş olması şartıyla, 4982 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri uyarınca özel hayatın korunmasına riayet edilerek üçüncü kişilere ait kimlik bilgileri ile kimlik tespitine imkan veren her türlü bilgi ve ifadenin karartılması, ifade tutanakları ile tanık beyanlarını içeren kısımların çıkarılması suretiyle başvuru sahibine kendisiyle ilgili bilgilerin verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

Kararda ayrıca, avukatlar tarafından bilgi ve belge talep edilmesi halinde; talepte bulunan avukatın söz konusu dosyada şikayetçinin veya hakkında soruşturma yürütülen kişinin vekili sıfatıyla hareket etmesi ve vekaletini ibraz etmesi koşuluyla, ilgili bilgi ve belgelerin belirtilen esaslar çerçevesinde verilebileceği ifade edilmiştir.

Öte yandan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci maddesinde kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği hüküm altına alınmış; ancak maddenin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanun'un 8'inci maddesinde de kişisel verilerin kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı belirtilmiş; bununla birlikte ikinci fıkrada açık rıza aranmaksızın aktarılabilecek haller sayılmış, üçüncü fıkrada ise kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanun hükümlerinin saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

tarih ve 153941202 sayılı görüş yazısında;

tarih ve 153941202 sayılı görüş yazısında; "Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında avukatlara, müvekkillerine ait soruşturma dosyasında yer alan belgelerin verilip verilemeyeceği ve verilecek ise belgelerde karartma yapılıp yapılamayacağı hususunun, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve kararlar çerçevesinde değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

