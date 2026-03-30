'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Mart 2026 07:43, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 08:25
Yeni trafik cezaları gündemden düşmüyor. Milletvekilleri ve AK Partili siyasetçilere adeta şikayet yağdı. Konu önce AK Parti strateji toplantısında daha sonra ise Kabine'de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

PARTİ İÇİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Tüm bunların yanı sıra AK Parti içinde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimine göre yeni cezalar çok ağır, kimine göre ise cezalar caydırıcı olmazsa kuralsızlığın önüne geçilemiyor. Bazı partililer "Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek.

Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?" diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.

Bazı kurmaylar ise cezaların artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultu da cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.


