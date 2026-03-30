İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Kentin birçok noktasında trafik adım adım ilerliyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Mart 2026 08:14, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 08:15
İstanbul haftanın ilk gününe yine yoğun trafikle başladı. Sağanak yağmurun da etkisiyle ana arterlerin hemen hepsinde araçlar durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
Özellikle köprü geçişleri ile TEM ve D-100 bağlantı noktalarında araçlar güçlükle ilerliyor.
Marmara'daki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun birçok seferi iptal edilmişti.