İki bin kilometre menzilli araç piyasaya çıktı!

Çinli otomotiv devi Chery, hibrit SUV segmentinde dengeleri değiştirecek yeni modeli Fulwin T9L için ön satış sürecini başlattı. Dört farklı donanım seçeneğiyle görücüye çıkan araç, özellikle sunduğu devasa menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'deki kullanıcıların alışık olduğu kilometre birimine göre uyarlandığında, Fulwin T9L tam dolu depo ve batarya ile 2 bin kilometrelik (1.240 mil) toplam menzile ulaşarak uzun yolculuklarda yakıt ikmali ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırıyor.

230 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR

Saf elektrikli sürüş modunda ise versiyona göre yaklaşık 135 kilometre ile 230 kilometre arasında değişen mesafeleri sadece batarya gücüyle katedebiliyor. Bu özellik, aracın şehir içi kullanımlarda tamamen elektrikli bir araç gibi ekonomik şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

YOL DURUMUNA GÖRE AYARLAMA YAPIYOR

Sürüş konforu tarafında da iddialı olan Fulwin T9L, gelişmiş bir süspansiyon mimarisiyle donatıldı. Arkada tamamen alüminyum malzemeden üretilen bağımsız süspansiyon sistemine, yol durumuna göre sertliğini anlık olarak ayarlayabilen elektromanyetik amortisörler eşlik ediyor.

Chery, aracın nihai üretim stratejisini belirlemek için "ortak yaratım" adını verdiği bir yöntemle potansiyel alıcıların görüşlerini de sürece dahil ediyor.

Sınıfının en güçlü hibrit SUV modellerinden biri olmaya aday T9L'nin, hem performans hem de verimlilik arayan geniş ailelerin yeni favorisi olması bekleniyor.