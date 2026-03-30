İki bin kilometre menzilli araç piyasaya çıktı!

Polis Servisi Kaza Yaptı: 1 Şehit, 16 Yaralı
Polis Servisi Kaza Yaptı: 1 Şehit, 16 Yaralı
Etimesgut Belediyesi'ne Zimmet Soruşturması: 4 Gözaltı
Etimesgut Belediyesi'ne Zimmet Soruşturması: 4 Gözaltı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu
Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
Ekonomide zorlu nisan mesaisi: Gözler enflasyon ve faiz kararında!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Ankara Adliyesi'nde haraketli hafta: İşte görülecek davalar!
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Fiyatlar katlandı, kalite çakıldı: Neden her şey daha çabuk bozuluyor?
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı Meclis yolunda: Bakan Göktaş tarih verdi
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
1 Nisan'da başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
İki bin kilometre menzilli araç piyasaya çıktı!

Çinli otomotiv devi Chery, 2 bin kilometrelik menzil seçeneğiyle hibrit SUV segmentinde dengeleri değiştirecek yeni modeli Fulwin T9L için ön satış sürecini başlattı.

Haber Giriş : 30 Mart 2026 08:52, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 08:53
Çinli otomotiv devi Chery, hibrit SUV segmentinde dengeleri değiştirecek yeni modeli Fulwin T9L için ön satış sürecini başlattı. Dört farklı donanım seçeneğiyle görücüye çıkan araç, özellikle sunduğu devasa menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'deki kullanıcıların alışık olduğu kilometre birimine göre uyarlandığında, Fulwin T9L tam dolu depo ve batarya ile 2 bin kilometrelik (1.240 mil) toplam menzile ulaşarak uzun yolculuklarda yakıt ikmali ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırıyor.

230 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR

Saf elektrikli sürüş modunda ise versiyona göre yaklaşık 135 kilometre ile 230 kilometre arasında değişen mesafeleri sadece batarya gücüyle katedebiliyor. Bu özellik, aracın şehir içi kullanımlarda tamamen elektrikli bir araç gibi ekonomik şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

YOL DURUMUNA GÖRE AYARLAMA YAPIYOR

Sürüş konforu tarafında da iddialı olan Fulwin T9L, gelişmiş bir süspansiyon mimarisiyle donatıldı. Arkada tamamen alüminyum malzemeden üretilen bağımsız süspansiyon sistemine, yol durumuna göre sertliğini anlık olarak ayarlayabilen elektromanyetik amortisörler eşlik ediyor.

Chery, aracın nihai üretim stratejisini belirlemek için "ortak yaratım" adını verdiği bir yöntemle potansiyel alıcıların görüşlerini de sürece dahil ediyor.

Sınıfının en güçlü hibrit SUV modellerinden biri olmaya aday T9L'nin, hem performans hem de verimlilik arayan geniş ailelerin yeni favorisi olması bekleniyor.

